Нацбанк знизив облікову ставку до 15% і погіршив прогноз зростання ВВП

Національний банк знизив облікову ставку з 15,5% до 15%, як прогнозував у грудні – про це установа повідомила 29 січня.

Згідно з повідомленням, правління НБУ вирішило почати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням:

«Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку. НБУ і надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків».

Виважене зниження облікової ставки, додає регулятор, стало можливим через зниження цінового тиску за підтримки заходів монетарної політики Нацбанку.

Банк очікує, що рішення сприятиме подальшій «адаптації економіки до викликів війни, зокрема, підтримає динаміку кредитування, що зростає упродовж останніх років темпами понад 30% р/р». Водночас очікується, що монетарні умови будуть достатньо жорсткими для збереження стійкості валютного ринку та зниження інфляції до цілі 5%.

Базовий сценарій січневого макроекономічного прогнозу Нацбанку передбачає поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті. Але регулятор утримається від подальшого пом’якшення процентної політики в разі посилення ризиків для цінової динаміки.

НБУ фіксує уповільнення базової інфляції до 8% у річному вимірі. Це пояснюють передусім ефектами вищих урожаїв, а також певним зменшенням тиску на ринку праці та збереженням стійкої ситуації на валютному ринку. Очікується, що зниження інфляції триватиме й у наступні місяці.

Водночас банк вказує на те, що зростання економіки залишається стриманим через наслідки війни:

«Через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8%».

Нацбанк припускає, що поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, подальша відбудова інфраструктури, а також збільшення приватних інвестицій сприятимуть пришвидшенню економічного зростання до близько 3-4% у 2027 і 2028 роках.

У жовтні 2025 року Нацбанк оцінював ймовірний ріст ВВП у 2026 році в 2% – через безпекові ризики та дефіцит електроенергії.



