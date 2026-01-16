ВВП України зріс на 2,2% в 2025 році – оцінка Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства 16 січня оприлюднило попередні оцінки економічного розвитку України протягом попереднього року.

Згідно з ними, у 2025 році реальний ВВП України зріс на 2,2%. Міністерство зазначає, що економіка України протягом року продовжувала працювати в умовах атак на енергетичну інфраструктуру, складної логістики та високих безпекових ризиків:

«Тим не менш, економіка України показала зростання близьке до прогнозованого, яке підтримувалось позитивною динамікою, зокрема, у таких ключових секторах: внутрішня (передусім роздрібна) торгівля; будівництво; переробна промисловість, зокрема, нарощування виробництва продукції оборонного спрямування,фармацевтичної продукції, продукції металургії, будматеріалів та іншої продукції».

Відомство назвало чинники, які підтримували економічну активність у 2025 році:

програми відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги: за даними Мінфіну, у 2025 році в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали нових кредитів на суму близько 93,7 мільярда гривень

зростання споживання домогосподарств в умовах підвищення заробітних плат, що триває; за розрахунками work.ua, середня номінальна зарплата за вакансіями станом на 06.01.2026 зросла на 30,8% (до 27 530 грн) порівняно з 07.01.2025, а середня зарплата за резюме — на 39,9% (до 30 216 грн)

значні капітальні видатки бюджету на відновлення критичної інфраструктури, житлові програми (єВідновлення, єОселя) та закупівлю вітчизняної продукції оборонно-промислового сектору. Мінекономіки посилається на дані Держказначейства, за якими на 1 грудня 2025 року капітальні видатки зведеного бюджету зросли на 17,3% порівняно з 1 грудня 2024-го; за даними Укрфінжитла, у 2025 році за програмою єОселя надано пільгові іпотечні кредити на суму понад 14,8 мільярда

Також, додає Мінекономіки, в 2025 році фіксували зростання ролі видів діяльності з вищою доданою вартістю. Зокрема, за даними Держстату, за 11 місяців 2025 року у структурі реалізації промисловості частка машинобудування зросла до 9,1% порівняно з 5,7% у 2021 році.

«Спостерігалось і зростання завантаженості виробничих потужностей у промисловості. За даними Держстату станом на 01.10.2025 найвищий рівень завантаженості фіксувався у фармацевтичному виробництві, виробництві меблів, обробленні деревини, харчовій та текстильній промисловості», – йдеться в повідомленні.

Також міністерство називає фактори уповільнення динаміки економічного зростання:

масовані ракетні атаки Росії по об’єктах електрогенерації та, вперше за роки повномасштабної війни, по інфраструктурі добування газу

нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови

логістичні складнощі, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема, з боку сільського господарства

У жовтні Національний банк спрогнозував, що інфляція знизиться до 9,2% за підсумками 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.