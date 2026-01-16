ВВП України зріс на 2,2% в 2025 році – оцінка Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства 16 січня оприлюднило попередні оцінки економічного розвитку України протягом попереднього року.
Згідно з ними, у 2025 році реальний ВВП України зріс на 2,2%. Міністерство зазначає, що економіка України протягом року продовжувала працювати в умовах атак на енергетичну інфраструктуру, складної логістики та високих безпекових ризиків:
«Тим не менш, економіка України показала зростання близьке до прогнозованого, яке підтримувалось позитивною динамікою, зокрема, у таких ключових секторах: внутрішня (передусім роздрібна) торгівля; будівництво; переробна промисловість, зокрема, нарощування виробництва продукції оборонного спрямування,фармацевтичної продукції, продукції металургії, будматеріалів та іншої продукції».
Відомство назвало чинники, які підтримували економічну активність у 2025 році:
- програми відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги: за даними Мінфіну, у 2025 році в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали нових кредитів на суму близько 93,7 мільярда гривень
- зростання споживання домогосподарств в умовах підвищення заробітних плат, що триває; за розрахунками work.ua, середня номінальна зарплата за вакансіями станом на 06.01.2026 зросла на 30,8% (до 27 530 грн) порівняно з 07.01.2025, а середня зарплата за резюме — на 39,9% (до 30 216 грн)
- значні капітальні видатки бюджету на відновлення критичної інфраструктури, житлові програми (єВідновлення, єОселя) та закупівлю вітчизняної продукції оборонно-промислового сектору. Мінекономіки посилається на дані Держказначейства, за якими на 1 грудня 2025 року капітальні видатки зведеного бюджету зросли на 17,3% порівняно з 1 грудня 2024-го; за даними Укрфінжитла, у 2025 році за програмою єОселя надано пільгові іпотечні кредити на суму понад 14,8 мільярда
Також, додає Мінекономіки, в 2025 році фіксували зростання ролі видів діяльності з вищою доданою вартістю. Зокрема, за даними Держстату, за 11 місяців 2025 року у структурі реалізації промисловості частка машинобудування зросла до 9,1% порівняно з 5,7% у 2021 році.
«Спостерігалось і зростання завантаженості виробничих потужностей у промисловості. За даними Держстату станом на 01.10.2025 найвищий рівень завантаженості фіксувався у фармацевтичному виробництві, виробництві меблів, обробленні деревини, харчовій та текстильній промисловості», – йдеться в повідомленні.
Також міністерство називає фактори уповільнення динаміки економічного зростання:
- масовані ракетні атаки Росії по об’єктах електрогенерації та, вперше за роки повномасштабної війни, по інфраструктурі добування газу
- нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови
- логістичні складнощі, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема, з боку сільського господарства
У жовтні Національний банк спрогнозував, що інфляція знизиться до 9,2% за підсумками 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.
