Курс уперше в історії подолав позначку 43 гривні за долар

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар

Національний банк України встановив на 12 січня курс 43 гривні 7,57 копійки за долар. Офіційний курс уп’яте поспіль цього тижня оновив мінімум гривні щодо долара.

За підсумками торгів 5 січня історичний мінімум був оновлений уперше цього року – на 6 січня був установлений курс 42 гривні 42,08 копійки за долар. Відтоді національна валюта втратила ще понад 1,5% порівняно з американською.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 9 січня завершилися на рівні 43 гривні 13,5 копійки за долар.

