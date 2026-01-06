Курс гривні вперше в історії перевищив рівень 42,5 за долар

Національний банк України встановив на 7 січня курс 42 гривні 56,34 копійки за долар. Це сталося вперше в історії, офіційний курс оновив мінімум гривні щодо долара.

За підсумками торгів 5 січня історичний мінімум був оновлений уперше цього року – на 6 січня був установлений курс 42 гривні 42,08 копійки за долар.

За даними Bloomberg, на українському міжбанківському валютному ринку торги 6 січня завершуються на рівні 42 гривні 55 копійок за долар.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.