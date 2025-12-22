Мінфін: Україна отримала 2,3 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Державний бюджет України отримав 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility, повідомило Міністерство фінансів 22 грудня.

За повідомленням, уряд України, зокрема, залучив 2,1 мільярда євро кредитних коштів та 200 мільйонів євро гранту. Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I («першого стовпа») інструменту.

«Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави», – уточнює Мінфін.

Для отримання коштів від Євросоюзу Україна, за даними міністерства, успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

«Підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі», – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Рада Євросоюзу схвалила цей транш 11 грудня.

Інструмент для підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року терміном на чотири роки. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро. Загалом із 2024 року до Україна отримала понад 26,7 мільярда євро, з низ 10,6 у 2025 році.



