Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Рада ЄС схвалила транш 2,3 млрд євро для України у рамках Ukraine Facility

Зазначається, що ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для отримання шостого траншу
Зазначається, що ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для отримання шостого траншу

Рада ЄС схвалила шостий транш у розмірі близько 2,3 млрд євро для України у рамках програми Ukraine Facility, повідомляє пресслужба євроінституції.

Зазначається, що ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для отримання шостого траншу, а також виконання незавершеного кроку з четвертого траншу.

«Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи», – заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Навесні 2024 року Рада ЄС ухвалила план для Ukraine Facility, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG