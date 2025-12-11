Рада ЄС схвалила транш 2,3 млрд євро для України у рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила шостий транш у розмірі близько 2,3 млрд євро для України у рамках програми Ukraine Facility, повідомляє пресслужба євроінституції.

Зазначається, що ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для отримання шостого траншу, а також виконання незавершеного кроку з четвертого траншу.



«Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи», – заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Навесні 2024 року Рада ЄС ухвалила план для Ukraine Facility, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік.