Мінфін повідомив про реструктуризацію ВВП-варантів – їх обміняли на звичайні боргові папери

Власники державних деривативів, прив’язаних до валового внутрішнього продукту, підтримали обмінну пропозицію, повідомляє Міністерство фінансів 18 грудня.

За повідомленням, власники ВВП варантів на суму 2,6 мільярда доларів проголосували за ухвалення запропонованої надзвичайної резолюції, яка передбачає повний обмін варантів на звичайні боргові цінні папери України.

«Це вагоме досягнення є важливим кроком до зміцнення боргової стійкості України та підвищення бюджетної прогнозованості завдяки вилученню з обігу ВВП варантів, випущених у 2015 році в межах попередньої реструктуризації державного боргу, спричиненої анексією Криму та вторгненням Росії на Донбас», – йдеться в повідомленні.

Міністерство очікує, що транзакція забезпечить зміцнення макроекономічної стабільності та стійкості державного боргу, дозволивши уникнути значних виплат у період післявоєнної відбудови й зберегти ресурси, потрібні для фінансування оборони країни в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

«Після проведення комплексних переговорів із власниками ВВП варантів, 99,06% із них підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у 75%. Це означає, що Україна конвертує майже весь непогашений номінальний обсяг ВВП варантів у новий клас облігацій С зі строком погашення у 2032 році на суму 3,497 млрд дол. США», – повідомляє відомство.

Мінфін уточнює, що невелику частину варантів конвертують у облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках на суму близько 34 мільйони доларів. Також у межах цієї транзакції Україна анулює ВВП варанти на суму 604 мільйони доларів, які перебувають у власності держави. Відтак Україна повністю виводить з обігу цей інструмент.

За даними міністерства, реструктуризація суттєво зменшує ризики, які ВВП варанти створювали для державних фінансів України. Сукупні виплати за ними з 2025 по 2041 рік могли б становити від 6 до 20 мільярда доларів залежно від темпів економічного зростання країни у період відновлення.

Таку волатильність пояснюють природою варантів: після 2025 року виплати є «необмеженими та прив’язаними до річного зростання реального ВВП — без захисту від ризику економічних спадів, за якими може слідувати різке відновлення, що призводять до виплат, які не відповідають економічній реальності».

Міністр фінансів Сергій Марченко висловив очікування, що реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення.

«Конвертація ВВП варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову», – заявив він.

У квітні 2025 року стало відомо, що Мінфін не зміг домовитися про реструктуризцію державного боргу з власниками цінних паперів України, прив’язаних до її ВВП (варантів). Видання Financial Times писало, що вже в травні Київ має виплатити 600 мільйонів доларів за борговими зобов’язаннями або оголосити дефолт. Натомість урядове відомство повідомляло, що точна сума виплат за ВВП-варантами на той момент ще не була визначена.



