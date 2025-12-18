Рада ЄС дозволила компаніям з України співпрацю з Європейським оборонним фондом

Рада Європейського Союзу 18 грудня формально ухвалила законодавство для стимулювання оборонних інвестицій і втілення плану з переозброєння Європи ReArm.

Поміж іншого, зазначає пресслужба, зміни створюють можливості співпраці для українських компаній.

«Серед іншого, нові правила дозволяють для України зв’язки з Європейським оборонним фондом, тим самим створюючи нові можливості для українських суб’єктів господарювання приєднуватися до спільних оборонних досліджень та розробок ЄС у майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Рада додає, що цей крок підкреслює відданість Євросоюзу безпеці, стійкості та поступовій інтеграції України в європейську оборонну та технологічну промислову базу.

Нове рішення передбачає зміни до п’яти ключових програм ЄС – «Цифрова Європа», Європейського оборонного фонду, Механізму об’єднання Європи, Платформи стратегічних технологій для Європи та програми «Горизонт Європи». Вони мають забезпечити більш ефективне використання програм для підтримки оборонної діяльності.

За повідомленням, новий регламент також вносить правові корективи для швидших та більш скоординованих оборонних інвестицій по всьому Євросоюзу.





«Цим ухваленням Рада відповідає на неодноразові заклики Європейської Ради сприяти розподілу фінансування ЄС для оборонних технологій та технологій подвійного використання, а також зміцнювати оборонну промислову та технологічну базу Європи (EDTIB) перед обличчям дедалі більших геополітичних викликів», – додає пресслужба.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план «Переозброєння Європи» (ReArm Europe) для збільшення витрат на оборону ЄС у березні 2025 року.

У вересні стало відомо, що Єврокомісія готує дорожню карту в межах стратегії «Готовність 2030», що передбачає зміцнення європейської оборони до 2030 року відповідно.