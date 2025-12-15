Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Свириденко: почався відбір до наглядових рад низки стратегічних підприємств в енергетиці

SWEDEN – Yulia Svyrydenko, First Deputy Prime Minister – Minister of Economy of Ukraine, attends a news conference on the day of a meeting of EU trade ministers in Stockholm March 10, 2023
SWEDEN – Yulia Svyrydenko, First Deputy Prime Minister – Minister of Economy of Ukraine, attends a news conference on the day of a meeting of EU trade ministers in Stockholm March 10, 2023

У понеділок 15 грудня стартував наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств у рамках урядового плану реформування енергетики, заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що в понеділок починається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній, зокрема:

  • «Оператор газотранспортної системи України»
  • «Українські розподільні мережі»
  • «Оператор ринку»
  • «Центренерго»
  • «Енергетична компанія України»
  • НАЕК «Енергоатом»
  • «Укренерго»
  • «Укргідроенерго»

«Усі деталі щодо перебігу конкурсного відбору публікуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Формування нового складу наглядових рад планується завершити у січні», – повідомляє уряд.

Також у п’ятницю, 12 грудня, стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору», – заявила Свириденко.

Президент Володимир Зеленський 3 грудня повідомив про припинення повноважень «суттєвої частини» складу наглядових рад низки державних енергетичних компаній. Серед них – Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі та Енергетична компанія України. За його словами, нові члени наглядових рад мають бути призначені вже в грудні.

Читайте також: У Міненерго повідомили про знеструмлення споживачів у шести областях через атаки РФ

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. Серед фігурантів справи є співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. РНБО наклала на них обох санкції.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG