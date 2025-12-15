Свириденко: почався відбір до наглядових рад низки стратегічних підприємств в енергетиці

У понеділок 15 грудня стартував наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств у рамках урядового плану реформування енергетики, заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Вона повідомила, що в понеділок починається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній, зокрема:
- «Оператор газотранспортної системи України»
- «Українські розподільні мережі»
- «Оператор ринку»
- «Центренерго»
- «Енергетична компанія України»
- НАЕК «Енергоатом»
- «Укренерго»
- «Укргідроенерго»
«Усі деталі щодо перебігу конкурсного відбору публікуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Формування нового складу наглядових рад планується завершити у січні», – повідомляє уряд.
Також у п’ятницю, 12 грудня, стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
«Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору», – заявила Свириденко.
Президент Володимир Зеленський 3 грудня повідомив про припинення повноважень «суттєвої частини» складу наглядових рад низки державних енергетичних компаній. Серед них – Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі та Енергетична компанія України. За його словами, нові члени наглядових рад мають бути призначені вже в грудні.
10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».
У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. Серед фігурантів справи є співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. РНБО наклала на них обох санкції.
