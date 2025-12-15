Свириденко: почався відбір до наглядових рад низки стратегічних підприємств в енергетиці

У понеділок 15 грудня стартував наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств у рамках урядового плану реформування енергетики, заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що в понеділок починається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній, зокрема:

«Оператор газотранспортної системи України»

«Українські розподільні мережі»

«Оператор ринку»

«Центренерго»

«Енергетична компанія України»

НАЕК «Енергоатом»

«Укренерго»

«Укргідроенерго»

«Усі деталі щодо перебігу конкурсного відбору публікуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Формування нового складу наглядових рад планується завершити у січні», – повідомляє уряд.

Також у п’ятницю, 12 грудня, стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору», – заявила Свириденко.

Президент Володимир Зеленський 3 грудня повідомив про припинення повноважень «суттєвої частини» складу наглядових рад низки державних енергетичних компаній. Серед них – Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі та Енергетична компанія України. За його словами, нові члени наглядових рад мають бути призначені вже в грудні.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. Серед фігурантів справи є співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. РНБО наклала на них обох санкції.



