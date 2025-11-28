Зеленський: чинних міністрів треба оцінити щодо відповідності викликам «цієї зими і війни»

Президент України Володимир Зеленський очікує, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із народними депутатами в «діалозі та єдності» забезпечить Україні три речі.

«Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що він також очікує кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

«Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни», – додав президент.

24 листопада Володимир Зеленський провів нараду з урядом, під час якої, зокрема, обговорювався підбір кадрів на вакантні посади міністра енергетики та міністра юстиції. За його словами, була домовленість, що прем’єрка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів.

Читайте також: Кабмін призначив виконувачів обов’язків голів Міненерго та Мін’юсту

Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.



