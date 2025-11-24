Зеленський: голова уряду погодить із фракцією більшості кандидатури міністрів енергетики та юстиції

Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядом – про це він заявив 24 листопада.

За його словами, обговорення стосувалося, зокрема, підбору кадрів на вакантні посади міністра енергетики та міністра юстиції.

«Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня», – заявив Зеленський.

Він додав, що також заслухав доповіді щодо відновлювальних робіт в енергосистемі після російських ударів. За словами голови держави, Кабінет міністрів готує нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і дерегулювати процедури щодо встановлення таких установок.

Читайте також: Кабмін призначив виконувачів обов’язків голів Міненерго та Мін’юсту

«Також уряд України має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генеруючих потужностей. Збільшуємо резерв обладнання. Доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами заради достатньої підтримки нашого відновлення», – повідомив президент.

Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.



