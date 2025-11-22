«Зимова підтримка»: у Мінекономіки пояснили, як змінили умови програми «Національний кешбек»

Від суботи, 22 листопада, для громадян Українці змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші за програмою «Національний кешбек», йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

«Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка», – зазначили у відомстві.

У міністерстві розповіли, що гроші накопичені на карті «Національного кешбеку» можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

У відомстві кажуть, що частина оновлених категорій стала доступною відразу. Серед них – можливість витратити кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.

«Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому, обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати», - пояснили у міністерстві.

Там уточнили, що оновлені умови щодо витрат коштів за програмою діятимуть до 30 червня 2026 року.

Також у Мінекономіки додали, що у програмі беруть участь вже понад 7,5 млн українців, які отримали 4 млрд гривень виплат.

Із суботи, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок «Дія», повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Водночас у «Дії» повідомляли про збій у роботі через велику кількість охочих подати заявку і просили спробувати ще раз пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запускпрограми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Минулого року Зеленський також ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.



