Відсьогодні українці можуть подати заявку на допомогу в розмірі 1000 гривень – Свириденко

Із суботи, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок «Дія», повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

«Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни», – написала Свириденко.

За її словами, після подання надійде підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати.

«Кошти будуть зараховані на картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки – до 24 грудня 2025 року», – пояснила Свириденко.

Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року, їх можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Водночас у «Дії» вже повідомляють про збій у роботі через велику кількість охочих подати заявку і просять спробувати ще раз пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запускпрограми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Минулого року Зеленський також ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.

Нині Верховна Рада має розглядати у другому читанні проєкт держбюджету-2026 України, яка понад три роки протистоїть російській агресії.

За даними Мінфіну, уряд продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат, а для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів.



