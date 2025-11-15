Доступність посилання

Відсьогодні українці можуть подати заявку на допомогу в розмірі 1000 гривень – Свириденко

Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року, уточнила Юлія Свириденко
Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року, уточнила Юлія Свириденко

Із суботи, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок «Дія», повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

«Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни», – написала Свириденко.

За її словами, після подання надійде підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати.

«Кошти будуть зараховані на картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки – до 24 грудня 2025 року», – пояснила Свириденко.

Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року, їх можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Водночас у «Дії» вже повідомляють про збій у роботі через велику кількість охочих подати заявку і просять спробувати ще раз пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запускпрограми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Минулого року Зеленський також ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.

Нині Верховна Рада має розглядати у другому читанні проєкт держбюджету-2026 України, яка понад три роки протистоїть російській агресії.

За даними Мінфіну, уряд продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат, а для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів.


