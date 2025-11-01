Зеленський анонсував «зимову підтримку» для українців: який пакет програм почне діяти у грудні

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексу програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні, повідомив він у новому відеозверненні.

За словами Зеленського, до пакета увійдуть кілька напрямів допомоги.

Також, президент уточнив, що окремі програми передбачені для самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців зон бойових дій та інших вразливих категорій. Президент також наголосив, що держава збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.

«Жодних підвищень – ні на газ, ні на електрику», – запевнив Зеленський.

Крім того, президент анонсував запуск програми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

«Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів - Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно», – розповів Зеленський.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) готує запуск проєкту масових медичних чекапів, який дозволить кожному українцю пройти базове обстеження вже з січня.

«Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї «зимової підтримки» й представити деталі пакета до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись», – каже президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський з 1 грудня 2024 року ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.

Кошти за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1000 гривень зараховуються на картку національний кешбек, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми до кінця зими.

Виплати фінансувались коштом невикористаних бюджетних коштів Міністерства економіки та інших міністерств.