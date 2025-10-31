Зеленський: нові санкції проти Росії спрямовані на військову промисловість і пропаганду

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 жовтня прокоментував нові рішення щодо розширення санкцій проти Росії.

Зокрема, до списку потрапили понад 50 людей, зазначив він:

«Це більшістю російські особи, які працюють на російську війну проти України, на російську військову промисловість, а також на пропаганду. Звісно, ми поширимо наші санкційні рішення також серед держав-партнерів, щоб вони підтримували цей наш цілком справедливий тиск на Росію за війну».

За словами президента, Кабінет міністрів також провів підготовчу роботу, щоб синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС в українській юрисдикції. Тим часом європейські країни вже готують 20-й пакет санкцій, щодо якого Київ надав свої пропозиції.

Зеленський також звітував про проведення координаційної підсукової наради щодо санкцій за цей рік.





«І разом зі Службою безпеки України, з Міністерством закордонних справ нашої держави, зі Службою зовнішньої розвідки визначили, які ключові завдання мають бути до кінця року щодо російського танкерного флоту, російських енергетичних компаній та всіх тих підприємств і суб’єктів, які допомагають працювати російській військовій промисловості. Важливо, що партнери враховують наші аргументи, коли готують свій тиск», – заявив він.

Окремо голова держави подякував українським військовим за «далекобійні санкції» проти Росії. За його даними, від початку цього року ЗСУ вдалося завдати більш ніж 160 уражень по російській паливній інфраструктурі.

«І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо. Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі», – дода Зеленський.

Офіс президента оприлюднив сьогодні два укази щодо введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо фізичних і юридичних осіб.