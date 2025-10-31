Дефіцит бюджету РФ у 2026 році через санкції становитиме щонайменше 100 мільярдів доларів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дефіцит бюджету Росії через санкції наступного року складе щонайменше 100 мільярдів доларів. Про це глава держави повідомив на брифінгу для запрошених журналістів 31 жовтня.

«Ми розуміємо, що десь це (санкції – ред.) може призвести до дефіциту бюджету Росії. На наступний рік до 100 мільярдів доларів. Тут у нас різна аналітика: є (дані) до 100 мільярдів, це більш скептично, Міністерство закордонних справ (дає) більш позитивний для нас (прогноз) – там 130 мільярдів», – розповів Зеленський (цитата за агенцією «Укрінформ»).

Міністерство економіки Росії оновило прогноз соціально-економічного розвитку країни на 2026–2028 роки (він лежить в основі федерального бюджету), а також переглянуло перспективи поточного, 2025 року.

Прогноз щодо зростання економіки порівняно з квітнем погіршився для поточного року у 2,5 раза, а для 2026-го – майже вдвічі.

Інвестиції наступного року підуть у «мінус». Різко сповільниться зростання реальних доходів і зарплат, почне зростати безробіття, йдеться в офіційному прогнозі. Незалежні експерти дають значно песимістичніші оцінки.