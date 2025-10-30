Зеленський анонсує більше санкційних кроків партнерів, про це є «відповідні сигнали»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, про це є «відповідні сигнали».

«Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни. Також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину наших пропозицій партнери враховують», – написав він у телеграмі.

За його словами, мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які Київ говорив з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня.

Зеленський з посиланням на оцінку розвідки повідомив про фіксацію суттєвих збитків Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній. За його словами, Україна передбачає, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік.

Сполучені Штати 22 жовтня запровадили, як заявила американська влада, «значні» санкції проти російських нафтових компаній. У санкційний список потрапили найбільші нафтові компанії РФ «Роснефть» і «Лукойл». Санкції також зачіпають близько 50 їхніх дочірніх компаній. Раніше цього місяця ці компанії потрапили під санкції Великої Британії.





