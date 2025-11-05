Стефанчук: до Ради надійшов проєкт держбюджету-2026, парламент розгляне його найближчим часом

До Верховної Ради надійшов поданий Кабміном проєкт держбюджету на 2026 рік, підготовлений до другого читання, парламент розгляне його найближчим часом, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, основна мета – «своєчасне ухвалення головного фінансового документа держави задля забезпечення економічної стабільності, передбачуваності для бізнесу та надійного фінансування Сил безпеки і оборони України».

Раніше сьогодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. За її словами, після внесення змін до проєкту загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%. Але також зростають видатки – на 33,6 млрд грн, зокрема, з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд, 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

У вересні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.

У Мінфіні зазначають, що уряд продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат, а для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

Для цього уряд веде активний діалог з ключовими партнерами – МВФ, ЄС та країнами G7.