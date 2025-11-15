Зеленський розповів, коли мають нарахувати гроші після оформлення заявки на «Зимову підтримку»

Після оформлення заявки на допомогу за програмою «Зимова підтримка», гроші мають нарахувати через 10 днів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що одноразову виплату можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, українські продукти або книг, а також є можливість донатити волонтерам і фондам, що підтримують Збройні сили України.

«Головне – оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Кошти на програму є, і минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми», – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що у випадку необхідності додаткових коштів на програму – таке фінансування буде забезпечене.

Як заявив Зеленський, він «доручив урядовцям максимально детально, максимально чітко давати українцям деталі програми і слідкувати, щоб кожен, хто оформив заявку, міг отримати кошти на себе і на дитину. Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка – це додаткова форма підтримки».

Із суботи, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок «Дія», повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Водночас у «Дії» повідомляли про збій у роботі через велику кількість охочих подати заявку і просили спробувати ще раз пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запускпрограми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Минулого року Зеленський також ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.