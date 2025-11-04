Уряд прогнозує, що 10 мільйонів українців скористаються державною допомогою у 1000 гривень

У Кабінеті міністрів очікують, що близько 10 мільйонів українців подадуть заяву на виплату 1000 гривень допомоги від держави. Про це у відповідь на запитання Радіо Свобода про бюджет програм «Зимової підтримки» заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час спілкування урядовців із журналістами.

Відтак, на виплату 1000 гривень одноразової допомоги у бюджеті міністерства передбачили близько 10 мільярдів гривень.

Ще 4,4 мільярди, за словами Улютіна, забюджетували на одноразову виплату по 6 500 гривень українцям, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

«Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 гривень у рамках урядової «зимової підтримки», враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття», – зазначив Улютін.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до запуску комплексу нових програм підтримки українців у зимовий період 2025-2026.

Кошти на ці дві програми підтримки закладені в бюджеті міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності на 2025 рік, уточнив міністр соцполітики, сім’ї та єдності.

Як пояснив Денис Улютін, заявки на виплати одноразової допомоги у вигляді 1000 гривень будуть прийматися з 15 листопада по 15 грудня 2025 року. Після цього поступово будуть здійснюватися виплати коштів.

За даними прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, минулого року одноразовою виплатою в розмірі 1000 гривень скористалися понад 14 мільйонів українців. 57% коштів люди витратили на оплату комунальних послуг, додала очільниця уряду.

На запитання журналістів, чому цьогоріч уряд очікує меншу кількість заявок на отримання одноразової допомоги, ніж минулого року, Денис Улютін зазначив, що прогнозована цифра менша за рахунок скорочення терміну подачі заявки на виплату.

Читайте також: «Агресор має заплатити». Понад 62 тисячі українців уже подали заяви на компенсацію

Попередньо скористатися коштами можна буде впродовж півроку, втім, конкретний термін ще обговорюється, додала прем’єрка Юлія Свириденко.

Відреагувала прем’єр-міністерка і на закиди про популізм цьогорічної «зимової підтримки», про який активно пишуть у соцмережах.

У відповідь на запитання журналістів прем’єрка сказала, що в минулому році, коли вперше запровадили програму одноразової виплати тисячі гривень українцям, «звучала не менша критика».

«Я не вважаю це популізмом. Війна триває, ми заможнішими не стаємо, ця програма має підтримати людей у зимовий період», – сказала Свириденко.

Вона також зазначила, що кількість українців, яка минулоріч отримала одноразову допомогу, співставна із кількістю отримувачів соціальних виплат від держави.

Торік президент України Володимир Зеленський з 1 грудня 2024 року ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.

Минулої зими кошти за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1000 гривень зараховувалися на картку національний кешбек, яку можна було відкрити в одному з банків-партнерів програми до кінця зими.