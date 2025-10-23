Уряд виділив 8,4 млрд гривень на закупівлі газу для опалювального сезону

Із резервного фонду державного бюджету виділили 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, повідомила пресслужба Кабінету міністрів 23 жовтня.

Кошти виділили для стабільного проходження опалювального сезону 2025-2026 року. Кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

«Це рішення дозволить уникнути перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру, і підтримати стабільну роботу енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

Уряд очікує, що фінансування також дасть змогу вчасно підготувати запаси газу до зими.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів назвав безперебійне забезпечення українців теплом питанням національної стійкості:

«Ми маємо гарантувати стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах воєнного стану. Це рішення дозволяє уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону».

Рішення, додає Кабмін, дозволить забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та забезпечити безперебійну роботу лікарень, шкіл і житлових будинків взимку.

Днями голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко висловив сподівання, що теплопостачання по всій Україні вдасться запровадити протягом 10 днів.