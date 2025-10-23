Кличко: цьогорічний опалювальний сезон в Києві буде найскладнішим за час повномасштабної війни

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни.



«Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти. Масовані атаки дронами, ракетами. Робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру. Ми це бачимо й на прикладі інших міст, де склалася вже критична ситуація – Чернігів та область, Славутич, Сумщина, інші міста та селища в різних областях країни», – написав він у телеграмі.



Водночас, як стверджує Кличко, місцева влада готувалася до опалювального сезону, враховуючи досвід попередніх років – ремонтували найбільш зношені та пошкоджені ударами РФ ділянки мереж, проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень.

Тому Київрада має сьогодні ухвалити, за його словами, необхідні й важливі в ситуації російських атак на знищення критичної інфраструктури бюджетні рішення.



«Які дадуть можливість реалізувати додаткові заходи зважаючи на різні безпекові сценарії. Зокрема, йдеться про реконструкцію системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/ або резервних джерел живлення. А саме додатковими до тих, що маємо, генераторами для забезпечення водовідведення. Кошти нам доведеться перерозподіляти з інших запланованих статей», – додав Кличко.

У Києві можливість отримувати централізоване теплопостачання для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери діє з 3 жовтня, повідомив на початку місяця міський голова Віталій Кличко.

Водночас голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв заявив, що у Києві технічні можливості дозволяють запустити опалення «прямо зараз», але наразі погода дозволяє не починати опалювальний сезон у будинках.

Пантелєєв каже, що опалення для житлових будинків у столиці можуть запустити вже у листопаді – зараз газ потрібно використовувати «виважено» через російські теракти проти газової інфраструктури.

Це відбувається на тлі посилення російських атак на українську енергетику та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.



