В «Укренерго» сподіваються на запуск опалення протягом 10 днів

Похолодання та затримка початку опалювального сезону в Україні призвела до різкого зростання споживання електроенергії по всій країні – на понад 20% порівняно з початком місяця, заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом, протягом десяти днів, теплопостачання буде забезпечене по всій території України, і це приведе до зниження споживання електроенергії. Тому що зараз багато споживачів гріються за рахунок електроенергії – це кондиціонери й обігрівачі», – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом останніх семи років побутові споживачі стали найбільшим споживачем електроенергії в Україні, тому зміна їхньої поведінки може суттєво допомогти стабілізувати ситуацію – насамперед йдеться про утримання від використання потужних електроприладів в період максимуму навантаження системи.

У Києві можливість отримувати централізоване теплопостачання для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери діє з 3 жовтня, повідомив на початку місяця міський голова Віталій Кличко.

Водночас голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв заявив, що у Києві технічні можливості дозволяють запустити опалення «прямо зараз», але наразі погода дозволяє не починати опалювальний сезон у будинках.

Пантелєєв каже, що опалення для житлових будинків у столиці можуть запустити вже у листопаді – зараз газ потрібно використовувати «виважено» через російські теракти проти газової інфраструктури.

Це відбувається на тлі посилення російських атак на українську енергетику та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.