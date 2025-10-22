Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими – Свириденко

Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



За її словами, уряд продовжив дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію до 30 квітня 2026 року – тобто під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.



Свириденко заявила, що також зберігається пільгова ціна для споживачів з електроопаленням: за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна – 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт⋅год.

«Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родин протягом опалювального сезону», – написала вона у телеграмі.

Читайте також: У Міненерго заперечують скорочення опалювального сезону на місяць

10 жовтня уряд продовжив строк дії положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу до 31 березня 2026 року.

Також продовжено термін фіксованих цін для підтримки населення та виробників електричної енергії.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Влітку повідомлялося, що Україна намагається якнайшвидше заповнити підземні сховища газу до 13,2 млрд куб. м перед початком опалювального сезону, з яких 4,6 млрд куб. м мали надійти з імпорту.



