Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

В Україні запустять Державну систему евакуації – Свириденко

Юлія Свириденко каже, що нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих
Юлія Свириденко каже, що нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих

Кабмін запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із окупованих і прифронтових територій, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.

«Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання», – зазначила чиновниця.

Вона пояснила, що процес евакуації тепер має чітку координацію:

  • Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснюватиме загальне керівництво;
  • Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід і реінтеграцію людей у громадах;
  • ДСНС – за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;
  • місцеві адміністрації - за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;
  • Національна соціальна сервісна служба - за координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.

«Люди, які змушені залишити свої домівки через бойові дії, мають отримати якісну турботу й супровід. Ми працюємо над створенням гідних умов для цього», – підкреслила Свириденко.

На Донеччині місцева влада регулярно закликає жителів евакуюватися через загрозу російських обстрілів. У липні влада Донеччини почала примусову евакуацію з 10 кількох населених пунктів Добропільської та Криворізької громад, де перебували близько 928 дітей.

У серпні почали обов’язкову евакуацію родин з дітьми з міста Дружківка, а також із сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG