В Україні запустять Державну систему евакуації – Свириденко

Кабмін запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із окупованих і прифронтових територій, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.

«Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання», – зазначила чиновниця.

Вона пояснила, що процес евакуації тепер має чітку координацію:

Міністерство розвитку через Координаційний штаб здійснюватиме загальне керівництво;

через Координаційний штаб здійснюватиме загальне керівництво; Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід і реінтеграцію людей у громадах;

відповідатиме за соціальний супровід і реінтеграцію людей у громадах; ДСНС – за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;

– за безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації; місцеві адміністрації - за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;

- за організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку; Національна соціальна сервісна служба - за координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.

«Люди, які змушені залишити свої домівки через бойові дії, мають отримати якісну турботу й супровід. Ми працюємо над створенням гідних умов для цього», – підкреслила Свириденко.

На Донеччині місцева влада регулярно закликає жителів евакуюватися через загрозу російських обстрілів. У липні влада Донеччини почала примусову евакуацію з 10 кількох населених пунктів Добропільської та Криворізької громад, де перебували близько 928 дітей.

У серпні почали обов’язкову евакуацію родин з дітьми з міста Дружківка, а також із сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.