Із Дружківки й чотирьох сіл розпочали обов’язкову евакуацію родин із дітьми – Філашкін

Українська влада розпочинає обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також із сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади. Про це ввечері 14 серпня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей. Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів – перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя», – написав очільник ОВА.

За його словами, всі структурні підрозділи обласної влади, правоохоронці, місцева влада «мають чіткий відпрацьований механізм евакуації».

У липні влада Донеччини почала примусову евакуацію з 10 кількох населених пунктів Добропільської та Криворізької громад, де перебували близько 928 дітей.

Місцева влада регулярно закликає жителів евакуюватися через загрозу російських обстрілів.

Раніше Донецька ОВА повідомила Радіо Свобода, що на території Донецької області під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донеччини складає 66,7 %.



