У Покровську залишається понад тисяча людей, заїхати в місто майже неможливо – Філашкін

У Покровську на Донеччині досі залишається близько 1370 людей, заїхати в місто майже неможливо, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У місто заїхати майже неможливо, тому ми заїжджаємо туди тільки з військовими і просимо наших захисників, щоб допомогли в евакуації людей. Працюють декілька комунальників, підрозділи поліції. Заїжджають у певний час, працюємо з цими людьми, щоб вони з міста виїжджали, тому що в місто неможливо завезти ні гуманітарну, ні медичну допомогу, і майже кожного дня ворог руйнує і обстрілює місто Покровськ», – сказав Філашкін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на Донеччині активізується процес евакуації цивільних: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, зараз: 600-700.

Крім того, Філашкін повідомив, що в Костянтинівці, де, за його словами, також складна ситуація, зараз залишається 8 261 людина.

«Органи влади перебувають на місці, працюємо, допомагаємо нашим людям в евакуації, але без підрозділів поліції і ДСНС евакуація була б майже неможлива, тому що кожного дня… майже все місто Костянтинівка потрапляє під обстріл так само, як і громада вся», – сказав він.

Голова ОВА повідомив, що 150 наближених до лінії фронту населених пунктів Донеччини зараз перебувають без водо-, газо- і електропостачання.

«Ворог руйнує кожного дня наші об’єкти критичної інфраструктури, нашу енергетику. Зима 2025-26 року буде найскладніша у нас. Ми зараз працюємо з волонтерськими рухами, з благодійними організаціями, щоб підготувати наших людей до опалювального сезону. Близько 25 тисяч людей зараз перебувають у містах, наближених до лінії фронту, і їм потрібна допомога – пелети, дрова», – сказав Філашкін.

У липні почали з’являтися повідомлення, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникли в Покровськ. Українська сторона звітувала про їх знищення.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».