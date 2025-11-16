«Зимова підтримка»: Зеленський розповів, скільки заявок вже подали українці через «Дію»

За добу, з суботи, 15 листопада, українці вже подали у «Дії» понад 2,5 млн заявок на «Зимову підтримку», повідомив президент Володимир Зеленський.

«З них понад 300 тис. – заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки. Вже з вівторка (18 листопада – ред.) повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Уряд України забезпечить повне фінансування програми», – підсумував президент.

Із суботи, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок «Дія», повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Водночас у «Дії» повідомляли про збій у роботі через велику кількість охочих подати заявку і просили спробувати ще раз пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запускпрограми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Минулого року Зеленський також ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.