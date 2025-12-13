У Міненерго повідомили про знеструмлення споживачів у шести областях через атаки РФ

У ніч проти 13 грудня сиди РФ завдали ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях, йдеться у повідомленні Міненерго.

«Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – наголосили у відомстві.

За даними енергетиків, в усіх регіонах України 13 грудня застосовуються графіки погодинних відключень.

Як повідомила раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену атаками РФ, ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей.

За її словами, Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Водночас електропостачання лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення і підприємств оборонно-промислового комплексу залишається безперебійним.



«З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів», – написала Свириденко в телеграмі.



Також уряд доручив ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Йдеться про додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вуличну рекламу, які не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.

Але, як повідомляє прем’єрка, вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії – їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.

Свириденко також додала, що уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше – це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



