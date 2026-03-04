Каллас відреагувала на погрози Ірану бити по Європі

Топдипломатка ЄС Кая Каллас прокоментувала погрози МЗС Ірану потенційними ударами по європейських містах і державах у випадку оборонних дій Європи.

«Можливості Ірану не є безмежними, особливо якщо його великі союзники не надають підтримки. Як також заявляли американці, їхньою ціллю є ракетні установки та ракетні заводи. Тож здатність Ірану завдавати шкоди також, можливо, більш обмежена, ніж вони намагаються показати. Тому це завжди ще й боротьба наративів», – cказала Каллас в інтервʼю Радіо Свобода.

Посадовиця не коментувала зауваження Радіо Свобода, що іранський дрон дістався британської авіабази на Кіпрі, хай і не завдав їй значних пошкоджень.

Каллас також привітала рішення Франції розширити свою ядерну «парасольку» на інші держави Європи.

«Добре, що такі дискусії тривають і що є готовність співпрацювати з іншими країнами з цього питання, адже, гадаю, впродовж останніх місяців дедалі частіше порушується тема посилення оборонних спроможностей», – сказала топдипломатка ЄС.

У зв’язку з конфліктом на Близькому Сході, Каллас звернула увагу на загрози порушення ланцюгів постачання і торговельних маршрутів, а також «ризики міграційного тиску в наш бік».

«Це всі ті ризики, які маємо справді брати до уваги», – наголосила Каллас, коментуючи готовність ЄС до потенційної хвилі міграції з Ірану.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

3 березня Тегеран застеріг європейські країни від приєднання до війни з Іраном після того, як кілька країн заявили, що можуть вжити «оборонних дій». У МЗС Ірану заявили, що будь-які дії європейців будуть розцінені як «акт війни» та зустрінуть відповідь, спрямовану проти європейських міст.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.