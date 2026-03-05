«Безпекова підтримка від України буде» – Зеленський про події на Близькому Сході

Україна працює з міжнародними партнерами «щодо можливості додати захисту тим країнам, які зараз під ударами з Ірану», сказав у вечірньому відеозверненні 5 березня президент України Володимир Зеленський.

«Рустем Умєров (секретар РНБО – ред.) координує контакти з партнерами на Близькому Сході, в регіоні Затоки, і також ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки. Безпекова підтримка від України буде. Головне, що це дозволить нам розширити наше безпекове співробітництво з партнерами: захищаючи країни від іранського режиму, ми додаємо собі можливостей захисту», – сказав глава української держави.

Раніше 5 березня президент України Володимир Зеленський розповів про отримання запиту від Сполучених Штатів на «конкретну підтримку» в захисті від «Шахедів» у регіоні Близького Сходу.

4 березня Зеленський заявив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, про це вже домовляються.

«Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні», – написав він у телеграмі після наради щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Військовий аналітик Валентин Бадрак в ефірі Радіо Свобода проаналізував, наскільки допомога країнам Перської затоки у збитті іранських «шехедів» може зміцнити становище України. Він вважає, що Києву потрібні активні кроки.

«Коли ми інтегруємося в європейський простір, коли діємо разом із Європою, і Європа бачить, що ми – актив, що ми потужне підсилення, нові технології. Це по-перше», – зазначає він.

«Технології – другий момент. Саме таким чином ми можемо вийти на отримання ліцензій, яких сьогодні бракує для масштабування ракет – таких як ракети до ‎Patriot, ракети Aster‎ для SAMP/T NG‎. Ось ці напрямки ми маємо взяти, зокрема, і на себе», – додав Бадрак.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю й по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.