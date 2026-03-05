Українські дрони проти іранських «шахедів» у Перській затоці. Долучення до клубу?

Зеленський пропонує бартер?

Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, про це вже домовляються, заявив український президент Володимир Зеленський 4 березня.

«Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні», – написав він у телеграмі після наради щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», пише видання Financial Times. Тим часом Зеленський пропонує країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.

Каллас радить країнам Перської затоки напряму звертатися до України

Країни Перської затоки були здивовані допомогою, яку їм надає Україна у протидії дронам, попри те, що сама перебуває під постійними атаками. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас перед онлайн-зустріччю міністрів закордонних справ ЄС і країн Перської затоки, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Каллас вказала на те, що ті ж дрони, які щодня атакують Київ, тепер завдають ударів по Близькому Сходу, і Україна може допомогти країнам Перської затоки, адже «розробила ефективні засоби перехоплення дронів і захисту від них».

Водночас вона застерегла, що ескалація на Близькому Сході може вплинути і на війну Росії проти України. Зокрема, через обмеженість оборонних ресурсів і систем протиповітряної оборони, які тепер потрібні одразу в кількох регіонах.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», пише видання Financial Times. Тим часом Зеленський пропонує країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.

Військовий аналітик Валентин Бадрак в ефірі Радіо Свобода проаналізував наскільки допомога країнам Перської затоки у збитті іранських «шехедів» може зміцнити становище України: Допомагати збивати «шахеди» у Перській затоці: чи вигідно це Україні?

Як можуть бути залучені ЗСУ у таку допомогу країнам, які атакує Іран?

Що саме хочуть отримати від українських військових країни, дотичні до подій на Близькому Сході?

Що можуть українські дрони-перехоплювачі?

Що робитиме Україна із дефіцитом ракет для протиповітряної оборони?

І як події на Близькому Сході змінюють фокус щодо повномасштабної війни Росії проти України? Надто ж, коли переговори, заплановані в ОАЕ, тепер невідомо коли і де продовжаться. Що далі?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

Під час брифінгу за підсумками роботи Уряду Володимир Зеленський сказав, що «ми би хотіли тихенько з країн, які можна називати, і з країн, які не можна називати отримати дефіцит для себе (ті ракети для Patriot). І передати відповідну кількість перехоплювачів».

Мова про ракети PAC-3 для ППО Patriot, якими ЗСУ збивають балістичні ракети. Та про дрони-перехоплювачі українського виробництва, які є значно дешевшими у виробництві та вже показують результати у збитті дронів-камікадзе.

Але «коли йдеться про стратегічну зброю, а PAC-3 – це стратегічна зброя, то тихенько нічого не буває», – каже Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. На його думку, «тихий обмін» здійснити не вдасться. Інша справа – передати техніку та знання із альтернативних способів збиття іранських дронів:

«З цього ми будемо мати не просто авторитет, з цього ми будемо мати визнання того, що ми країна, яка володіє декотрими стратегічними способами ведення сучасної війни», – сказав Веселовський в ефірі програми Свобода Live.

Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці наголошує, що країни Близького Сходу мають в індивідуальному порядку розглянути пропозицію Володимира Зеленського:

«Над всіма діють об'єктивні закони війни, які підштовхують керівників різних країн шукати саме такі важкі компроміси. Тому що треба вирішувати питання захисту інтересів»