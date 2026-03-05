«Режим у Тегерані є глобальною загрозою» – Сибіга про удар іранських дронів в Азербайджані

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна засуджує удар Ірану по Азербайджану, «який стався після його нерозсудливих нападів на країни Близького Сходу і Європи».

«В іранських терористів ніколи не було жодної причини завдавати шкоди Азербайджану, Україні, передаючи свої безпілотники Росії, чи іншим країнам, де вони спричинили хаос, вбивства і дестабілізацію. Напад Ірану на Азербайджан вкотре демонструє, що режим у Тегерані є глобальною загрозою, а не регіональною. І це стосується не лише Ірану, а і його терористичних союзників, включаючи Росію», – написав Сибіга у соцмережі X.

Він наголосив, що всі міжнародні зусилля мають бути консолідовані для нейтралізації загроз, «які виникають з боку іранського режиму, забезпечення шансу на нормальне життя для іранського народу й відновлення безпеки і стабільності на Близькому Сході й за його межами».

Президент Ільгам Алієв засудив удар іранських безпілотників у Нахічеванській автономній республіці, заявивши, що цим нападом «Іран вчинив акт терору проти території Азербайджану, проти держави Азербайджан».

«Іранські посадовці повинні надати пояснення азербайджанській стороні, мають бути вибачення, а ті, хто вчинив цей терористичний акт, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності», – сказав Алієв під час засідання Ради безпеки 5 березня.

Раніше Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило, що безпілотники, запущені з сусіднього Ірану, уразили Нахічеванський автономний регіон Азербайджану, поранивши двох людей. За повідомленням, один безпілотник вдарив по аеропорту в Нахічевані, пошкодивши об’єкт, а другий – приземлився біля шкільної будівлі в районі Шекерабада.

МЗС викликало посла Ірану Моджтабу Дермічілоу, щоб вручити ноту протесту.

«Азербайджан залишає за собою право відповісти», – заявили в міністерстві.

Тим часом, в МЗС Ірану заперечили причетність Тегерану до інциденту з дронами в районі міжнародного аеропорту в Нахічевані в Азербайджані.

«Ми не атакуємо сусідні країни. Цілями для ударів можуть стати тільки ті держави, які надають свою територію для розміщення військових баз наших супротивників», – сказав заступник голови МЗС Ірану Гарібабаді азербайджанському виданню AnewZ.

Азербайджан є одним з основних постачальників нафти до Ізраїлю, тоді як Ізраїль роками був ключовим партнером Баку в оборонній сфері. Багато хто в Азербайджані вважає Ізраїль надійним союзником, який постачав критично важливе військове обладнання під час кампанії Баку з повернення контролю над Нагірним Карабахом.

Незважаючи на торговельні й оборонні зв’язки з Ізраїлем, азербайджанські чиновники неодноразово заявляли, що не дозволять жодній державі використовувати свою територію чи повітряний простір для початку військових операцій проти сусіднього Ірану чи будь-якої іншої країни.