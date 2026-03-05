Алієв назвав «актом терору» удар іранського безпілотника в Азербайджані

Президент Ільгам Алієв засудив удар іранських безпілотників у Нахічеванській автономній республіці, заявивши, що цим нападом «Іран вчинив акт терору проти території Азербайджану, проти держави Азербайджан».

«Іранські посадовці повинні надати пояснення азербайджанській стороні, мають бути вибачення, а ті, хто вчинив цей терористичний акт, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності», – сказав Алієв під час засідання Ради безпеки 5 березня.

Раніше Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило, що безпілотники, запущені з сусіднього Ірану, уразили Нахічеванський автономний регіон Азербайджану, поранивши двох людей. За повідомленням, один безпілотник вдарив по аеропорту в Нахічевані, пошкодивши об’єкт, а другий – приземлився біля шкільної будівлі в районі Шекерабада.

МЗС викликало посла Ірану Моджтабу Дермічілоу, щоб вручити ноту протесту.

«Азербайджан залишає за собою право відповісти», – заявили в міністерстві.

Тим часом, в МЗС Ірану заперечили причетність Тегерану до інциденту з дронами в районі міжнародного аеропорту в Нахічевані в Азербайджані.

«Ми не атакуємо сусідні країни. Цілями для ударів можуть стати тільки ті держави, які надають свою територію для розміщення військових баз наших супротивників», – сказав заступник голови МЗС Ірану Гарібабаді азербайджанському виданню AnewZ.

Азербайджан є одним з основних постачальників нафти до Ізраїлю, тоді як Ізраїль роками був ключовим партнером Баку в оборонній сфері. Багато хто в Азербайджані вважає Ізраїль надійним союзником, який постачав критично важливе військове обладнання під час кампанії Баку з повернення контролю над Нагірним Карабахом.

Незважаючи на торговельні й оборонні зв’язки з Ізраїлем, азербайджанські чиновники неодноразово заявляли, що не дозволять жодній державі використовувати свою територію чи повітряний простір для початку військових операцій проти сусіднього Ірану чи будь-якої іншої країни.