Зеленський: українські експерти допоможуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану

Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, про це вже домовляються, заявив український президент Володимир Зеленський.

За його словами, опрацьовуватимуть варіанти надання допомоги таким чином, щоб це не послабило захист України.

«Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні», – написав він у телеграмі після наради щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

За словами президента, Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами – сусідами Ірану. Зеленський повідомляв про переговори з лідерами ОАЕ, Катару, Йорданії, Бахрейну та Кувейту.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Унаслідок іранських ударів загинули шестеро військових США, є жертви серед мирного населення країн регіону.

Правозахисна організація HRANA заявила, що від початку конфлікту 28 лютого на 3 березня задокументувала в Ірані 1097 смертей серед цивільного населення і 5402 поранення, зокрема дітей. Група також повідомила про удари, що пошкодили військові бази, медичні заклади і житлові райони по всій країні.



