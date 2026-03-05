Країни Близького Сходу «здивовані» допомогою від України – Каллас

Країни Перської затоки були здивовані допомогою, яку їм надає Україна у протидії дронам, попри те, що сама перебуває під постійними атаками. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас перед онлайн-зустріччю міністрів закордонних справ ЄС і країн Перської затоки, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Ми також радимо країнам Перської затоки встановлювати контакти з Україною та президентом Зеленським, щоб вони могли співпрацювати. Я також проводила телефонні розмови з країнами Перської затоки, і вони були дуже здивовані тим, наскільки Україна допомагає їм у цьому питанні, зважаючи на те, що сама перебуває під постійними атаками», – розповіла Каллас.

Висока представниця ЄС із закордонних справ повідомила, що на зустрічі будуть обговорювати, як використання українських технологій для протидії безпілотникам може допомогти країнам Перської затоки посилити захист від атак з боку Ірану.

Вона також припустила, що така співпраця може стати більш взаємною:

«Можливо, до цього моменту підтримка була більше односторонньою, але відтепер це може змінитися».

Каллас вказала на те, що ті ж дрони, які щодня атакують Київ, тепер завдають ударів по Близькому Сходу, і Україна може допомогти країнам Перської затоки, адже «розробила ефективні засоби перехоплення дронів і захисту від них».

Водночас вона застерегла, що ескалація на Близькому Сході може вплинути і на війну Росії проти України. Зокрема, через обмеженість оборонних ресурсів і систем протиповітряної оборони, які тепер потрібні одразу в кількох регіонах.

«Так, ця ситуація має чіткий вплив і на війну проти України. Адже оборонні можливості, які потрібні Україні, тепер також потрібні на Близькому Сході. Є також питання ланцюгів постачання – забезпечення тих можливостей, які зараз потрібні Україні, і водночас потреб на Близькому Сході, наприклад у сфері протиповітряної оборони», – сказала Каллас.





Президент України Володимир Зеленський заявив 5 березня, що Україна готова до обміну своїх дронів-перехоплювачів на ракети для ППО, які є в партнерів. Він також висловив занепокоєння, що в разі затягування війни на Близькому Сході США можуть скоротити свої поставки систем ППО і ракет до України.

Президент України Володимир Зеленський 4 березня заявив, що переговори про припинення російсько-української війни за участю Москви, Києва і Вашингтона зупинилися через бойові дії на Близькому Сході. За його словами, представники України продовжують «фактично у щоденному режимі» спілкуватися з представниками США.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю й по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.