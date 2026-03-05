Лавров: Росія, незважаючи на удари по Ірану, вірить у «розуміння Анкориджа»

Росія, засуджуючи силові дії США щодо Ірану, як і раніше віддана співпраці зі Сполученими Штатами щодо завершення війни в Україні, заявив 5 березня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Росія різко розкритикувала удари США й Ізраїлю по Ірану, назвавши їх агресією. Водночас вона не заявляла про відмову від співпраці зі США з інших питань. Президент РФ ще не висловлювався про останні події особисто, але в телеграмі своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану, яку Кремль цитував 1 березня, Володимир Путін висловив свої «глибокі співчуття» щодо загибелі іранського верховного лідера Алі Хаменеї і членів його родини. Путін назвав убивство Хаменеї в результаті авіаударів США та Ізраїлю «цинічним порушенням усіх норм людської моралі й міжнародного права».

За словами Лаврова, у Москві не проводять паралелі між тристоронніми переговорами щодо України за участю американських представників і діями США щодо Ірану й Венесуели.

«Ми зараз не бачимо підстав підозрювати, що ці переговори також є ширмою, оскільки ми перебуваємо у прямому контакті з американськими колегами», – сказав Лавров, зазначивши при цьому, що деякі російські діячі, «політологи, аналітики, члени парламенту», які самі не беруть участь у закритих переговорах, «починають проводити паралелі й ставити питання».

Як заявив Лавров, Росія залишається вірною «розумінню», яке, як стверджують у Москві, було досягнуте в ході зустрічі президентів Росії і США на Алясці минулого року.

За словами Лаврова, «розуміння», досягнуте на саміті РФ і США в Анкориджі, «передбачають серйозні компроміси від Росії».

Раніше російські представники неодноразово говорили про «дух Анкориджа».

За словами Лаврова, «дух – це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною. Але дух випаровується».

Росія апелює до нібито якихось досягнутих домовленостей під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі (Аляска) у серпні 2025 року. Насправді ніяких документів після переговорів не оприлюднювали, а багато оглядачів писали, що президент США залишився незадоволеним розмовою із Путіним.

За численними повідомленнями ЗМІ, під «розумінням» Анкориджа російські представники зазвичай мають на увазі можливість завершення війни в Україні на умовах передачі під контроль Росії всієї території Донбасу, при цьому Росія нібито погодилася повернути Україні частину захоплених територій інших областей і не наполягати на контролі над усією територією Херсонської й Запорізької областей.

Україна наполягає на припиненні вогню по лінії фронту. Цю позицію ще раз підтвердив в інтерв’ю італійської телерадіокомпанії RAI президент України Володимир Зеленський.

На цей тиждень планувалася нова тристороння зустріч представників України, Росії та США щодо припинення російської війни проти України. Місцем її проведення називали Абу-Дабі (ОАЕ).

Як сказав Зеленський, представники Києва обговорили з американською стороною зміну місця й часу зустрічі у зв’язку з війною на Близькому Сході. Зеленський не сказав, коли тепер може відбутися зустріч.

При цьому він висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться обмін військовополоненими, про які, за його словами, домовилися на попередніх зустрічах.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що мирне врегулювання в Україні залишається одним із його пріоритетів. При цьому він зазначив, що досягненню домовленостей заважає, зокрема, «ненависть» між Путіним і Зеленським.

Повномасштабна війна Росії проти України продовжується п’ятий рік. В останні тижні просування російських військ в Україні, за даними аналітиків, суттєво сповільнилося.