Конфлікт на Близькому Сході: Зеленський каже, що Україна відкрита до обміну зброєю й технологіями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обміну своїх дронів-перехоплювачів на ракети для ППО, які є в партнерів. Зеленський також сказав, що Україна готова надати свою експертизу в збитті іранських дронів «Шахед» партнерам, які зіткнулися з їхніми атаками через конфлікт на Близькому Сході. Витяги з його інтерв’ю телерадіокомпанії Rai Italia оприлюднені на сторінці Зеленського в соцмережі X.

«Ми отримали сигнали від партнерів на Близькому Сході. Іранські «шахеди» завдали ударів по цивільному населенню в цих країнах. Вони шукають нашої експертизи. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми надамо експертизу. Тим більше, що є запит також від європейців і від Сполучених Штатів. До нас надходять запити поділитися нашим досвідом з партнерами на Близькому Сході», – зазначив президент.

«Щодо зброї: ми самі воюємо. І я сказав, абсолютно відверто, що у нас дефіцит того, що є в них. У них є ракети для Patriot, але сотні чи тисячі «шахедів» не можна перехопити ракетами «Патріот» – це занадто дорого… У них просто немає стільки ракет. Ось чому їм потрібні безпілотники-перехоплювачі, які є у нас. Тим часом у нас дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 (ракети-перехоплювачі для систем Patriot – ред.). Тож, коли йдеться про обмін технологіями чи зброєю, я вважаю, що наша країна буде відкрита для цього», – додав Зеленський.

Він також висловив занепокоєння, що в разі затягування війни на Близькому Сході США можуть скоротити свої поставки систем ППО і ракет до України.

Крім того, президент заявив, що Росія передає Ірану озброєння або його компоненти.

«Я впевнений, що росіяни постачають іранському режиму зброю. Ми розуміємо, що вони можуть постачати електроніку для «шахедів». Я думаю, що все це є в фрагментах «шахедів», які сьогодні завдали удару по Близькому Сходу. Якщо розвідувальні служби наших партнерів поділяться своєю інформацією, це буде підтверджено. Тому що іранські «шахеди» містять компоненти російського виробництва. Це те, що ми знаємо точно», – заявив Зеленський.

Він також припустив, що Росія може надавати Ірану системи ППО: «У них їх достатньо багато».

Президент США Дональд Трамп 3 березня заявив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його важливих пріоритетів.

Президент України Володимир Зеленський 4 березня заявив, що переговори про припинення російсько-української війни за участю Москви, Києва і Вашингтона зупинилися через бойові дії на Близькому Сході. За його словами, представники України продовжують «фактично у щоденному режимі» спілкуватися з представниками США.

«Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі (яка раніше планувалася на початок березня – ред.). Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова», – відзначив український лідер.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю й по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США й Ізраїлем «скільки завгодно».