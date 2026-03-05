Кремль заявляє, що Іран не просив у Росії про допомогу, зокрема зброю

Іран не звертався до Росії з проханням про допомогу, зокрема щодо постачання зброї, заявив 5 березня речник Кремля Дмитро Пєсков.

На запитання журналіста, чи має намір Росія надати матеріальну допомогу Ірану, включаючи зброю, Пєсков відповів: «У цьому випадку ніяких запитів від іранської сторони не було. Наша послідовна позиція добре відома всім, і ніяких змін у цьому плані не відбулося».

Росія раніше засудила американсько-ізраїльські удари по Ірану й закликала до негайного припинення вогню проти Тегерана, з яким Москва минулого року уклала угоду про стратегічне партнерство.

Про те, що Росія передає Ірану озброєння або його компоненти, перед цим заявив президент України Володимир Зеленський.

«Я впевнений, що росіяни постачають іранському режиму зброю. Ми розуміємо, що вони можуть постачати електроніку для «шахедів». Я думаю, що все це є в фрагментах «шахедів», які сьогодні завдали удару по Близькому Сходу. Якщо розвідувальні служби наших партнерів поділяться своєю інформацією, це буде підтверджено. Тому що іранські «шахеди» містять компоненти російського виробництва. Це те, що ми знаємо точно», – заявив Зеленський.

Він також припустив, що Росія може надавати Ірану системи ППО: «У них їх достатньо багато».

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на п’ятьох осіб, знайомих з цим питанням, повідомило, що Росія стривожена атаками США й Ізраїлю на Іран, але здебільшого безсила допомогти своєму союзнику і бачить потенційну вигоду у війні російського президента Володимира Путіна проти України.

Хоча Путін, можливо, не знав усіх масштабів планів президента США Дональда Трампа, ізраїльські колеги чітко натякали російським чиновникам на серйозність його намірів в Ірані за кілька тижнів до операції, повідомили інші джерела. За їхніми словами, це може пояснити, чому Путін мало що зробив для допомоги Тегерану, окрім критики операції.



Bloomberg зазначає, що на практиці Росія має мало важелів впливу, і нагадує, що Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали новий пакт про стратегічну співпрацю в Москві в січні минулого року, але він не містив пункту про взаємну оборону.

Путін, якому Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у ймовірних воєнних злочинах в Україні, раніше засудив вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї як «цинічне порушення всіх норм людської моралі й міжнародного права» у заяві, в якій уникнув прямого звинувачення Ізраїлю і президента США Дональда Трампа.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп, пояснюючи удари по Ірану, заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, що не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.