ISW: Кремль може використати дії США на Близькому Сході для дискредитації переговорів з Україною

Кремлівські використовують ситуацію на Близькому Сході, щоб створити умови для звинувачення США у будь-яких майбутніх невдачах у переговорах щодо миру в Україні, вважають аналітики Інституту дослідження війни.

ISW посилається, зокрема, на заяву міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров від 5 березня. Лавров розкритикував риторику США щодо американо-ізраїльських операцій проти Ірану, стверджуючи, що Вашингтон намагається посіяти розбрат та дестабілізувати ширший Близький Схід, в тому числі відносини між Іраном та країнами Перської затоки.

«Лавров стверджував, що багато російських політиків, політологів та аналітиків стурбовані термінами операцій США проти країн, з якими вони ведуть переговори, та тим, як це пов’язано з мирними переговорами в Україні. Лавров звинуватив Сполучені Штати у проведенні військових операцій проти Ірану та Венесуели, навіть коли переговори йдуть успішно», – йдеться в звіті.





Як додає ISW, Лавров посилається на занепокоєння в Росії щодо згасання «духу» російсько-американського саміту на Алясці в серпні 2025, але водночас стверджує, що він не такий важливий, як так звані «домовленості» саміту. Аналітики зазначають, що цей розпливчастий термін Кремль використовує, щоб стверджувати, що Сполучені Штати та Росія уклали офіційну угоду.

За спостереженнями інституту, Лавров виступає як поміркований голос, щоб надіслати певний меседж російському народу та союзникам Росії, не надто критикуючи адміністрацію Трампа.

«Інші російські чиновники використовують військові операції США проти Ірану для жорсткої критики Сполучених Штатів, риторичного протистояння Росії та Сполучених Штатів і дискредитації переговорів в Україні під керівництвом США», – йдеться в тексті.

Читайте також: Трамп: Путін «готовий укласти угоду», Зеленський «має укласти угоду»

Серед прикладів ISW наводить, зокрема, заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який прямо розкритикував президента США Дональда Трампа за спроби мирного врегулювання під час військових операцій проти Ірану. Москва зазвичай «використовує Медведєва для висловлення більш екстремальної риторики, ніж готовий висловлювати сам Кремль», водночас він передає справжні погляди російської влади, зауважують автори звіту.

ISW висловлює оцінку, що Кремль вже давно намагається затягнути та зупинити мирні переговори в Україні, оскільки не виявляє жодної зацікавленості в будь-яких переговорах, які не відповідають його початковим воєнним цілям. Але Росія мусить балансувати це з уникненням санкцій США чи інших заходів, які могли б змусити її до змістовних переговорів.

Кремлю також доводиться балансувати свої двосторонні відносини зі Сполученими Штатами та із союзниками та партнерами, в тому числі противниками США, такими як Іран. Ескалація риторики Москви проти США після початку американо-ізраїльських операцій проти Ірану може означати, що їй стає складніше зберігати цей баланс, припускає ISW.





«Росія також може використовувати цю пряму критику Сполучених Штатів як партнера по переговорах, щоб виправдати себе за майбутній провал переговорів щодо війни в Україні», – додають дослідники.

Днями президент Володимир Зеленський розповів, що переговори про припинення російсько-української війни за участі Москви, Києва та Вашингтона зупинилися через бойові дії на Близькому Сході.

Україна, Росія та США з початку 2026 року провели кілька раундів тристоронніх переговорів. У січні та на початку лютого делегації зустрічалися в Абу-Дабі, у середині лютого переговори відбулися в Женеві.

Очікувалося, що нова зустріч відбудеться на початку березня в Абу-Дабі.

Про зустріч домовилися ще до початку бойових дій на Близькому Сході. З 28 лютого Ізраїль та США завдають ударів по Ірану. Тегеран атакує Ізраїль, а також американські військові бази та посольства у країнах Перської затоки.











