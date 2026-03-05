Трамп: Путін «готовий укласти угоду», Зеленський «має укласти угоду»

Президент США Дональд Трамп заявив 5 березня в інтерв’ю виданню Politico, що його український колега Володимир Зеленський не виявляє достатньої готовності до переговорів, які могли б покласти край російсько-української війни.

Трамп також вважає, що лідер РФ Володимир Путін «готовий укласти угоду» про припинення війни.

Американський очільник відмовився уточнювати, що саме для Зеленського є перешкодою для домовленостей, але повторив, що президент України «має взятися за справу і укласти угоду».

«Немислимо, щоб він був перешкодою. У вас немає карт. Тепер у нього ще менше карт», – повторив Трамп тезу, яку раніше вже виголошував.

Раніше цього тижня, 3 березня, після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Трамп говорив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його важливих пріоритетів.

Він тоді повторив, що, як він вважав, завершення цієї війни можна буде досягти набагато легше, але між «Путіним та Зеленським є величезна ненависть». «Іноді я звинувачую одну сторону, іноді – іншу», – додав Трамп два дні тому.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася цього тижня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

