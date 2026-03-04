Мерц після зустрічі з Трампом закликав посилити тиск на Москву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом заявив, що сторони погоджуються в необхідності завершити війну в Україні.

«Війна в Україні має закінчитися. Я погоджуюся з президентом Трампом у цьому питанні», – написав Мерц у своїх соцмережах.

Водночас, додав канцлер, ті, хто бореться за безпеку та справедливість на Близькому Сході, «мають також бажати безпеки та справедливості в Європі».

«Ми повинні посилити тиск на Москву», – додав він.

Також після зустрічі Мерц заявив, що сторони провели «інтенсивне обговорення» теми тарифів і мають намір досягти угоди найближчими тижнями.

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися в Білому домі 3 березня. Повідомлялося, що серед тем порядку денного зустрічі будуть трансатлантична безпека й Україна.

У той час, як Вашингтон посилює військові операції проти Ірану, європейські чиновники побоюються, що війна на Близькому Сході відверне увагу від підтримки України.



