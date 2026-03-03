МЗС Німеччини викликало посла Ірану

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про виклик посла Ірану в Берліні. 3 березня міністерство оголосило у повідомленні в соцмережі X, що закликало іранських лідерів «негайно припинити нерозсудливі атаки на країни регіону».

МЗС Німеччини також оголосило, що засуджує «довільні й непропорційні» ракетні атаки й атаки безпілотників Ірану, зокрема удари по цивільних цілях.

Президент США Дональд Трамп 3 березня приймає канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Білому домі, це його перша зустріч з іноземним лідером після того, як Сполучені Штати й Ізраїль завдали ударів по Ірану.

Давно запланована зустріч між Трампом і Мерцом мала бути зосереджена на війні в Україні й напружених торговельних відносинах між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, але, як повідомляється, ескалація конфлікту з Іраном вплинула на порядок денний.

Мерц, рішучий критик лідерів Ісламської республіки, заявив, що Берлін розуміє «полегшення» іранського народу від того, що «правління мулл добігає кінця». Однак він відмовився коментувати юридичну легітимність ударів США й Ізраїлю по Ірану.

Німеччина, Франція і Велика Британія оголосили, що братимуть участь лише в «оборонних» діях разом зі своїми союзниками в регіоні Перської затоки.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Напередодні Bloomberg повідомив, що Бахрейн, Йорданія, Кувейт, Катар та Об’єднані Арабські Емірати заявили про перехоплення загалом 385 іранських ракет та 881 іранського безпілотника за перші 48 годин американо-ізраїльської кампанії проти Ірану – 28 лютого та 1 березня. Водночас ці цифри враховують лише снаряди, які перехопили ці п’ять держав, і не включають ракети й безпілотники, які уразили цілі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.