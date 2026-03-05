Зеленський: обмін полоненими завтра продовжиться, Київ чекає від Вашингтона нової дати переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра має відбутися ще один обмін з Росією полоненими.



«Завтра буде продовжено обмін. Це прекрасно, що люди будуть повертатися додому. Це паралельні треки», – сказав він журналістам.



За його словами, дату наступних тристоронніх переговорів України, США та Росії перенесли, Київ чекає від Вашингтона нової дати.



«Зміщення дати не через те, що тристороння група не працює, а через те, що йдуть бойові дії на Близькому Сході. Ми чекаємо на дату від американських партнерів», – додав Зеленський.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

5 березня Україна повернула з російського полону 200 українських військових. Це перший етап обміну полоненими, про який було домовлено на перемовинах у Женеві.

Наступна тристороння зустріч України, США та Росії мала відбутися 5 або 6 березня. Однак Київ припускав, що місце її проведення все ж буде змінене.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Тегеран відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.



