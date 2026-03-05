Україна повернула з російського полону 200 українців – Зеленський

Україна в рамках обміну полоненими з Росією повернула 200 військових і цивільних громадян, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці», – написав він у телеграмі.

Сьогодні очільник російської делегації на переговорах з Україною та помічник президента РФ Володимир Мединський анонсував в рамках домовленостей у Женеві обмін військовополоненими 5-6 березня 500 на 500 осіб. Українська сторона висловлювала сподівання на обмін найближчим часом, але точних дат не називала.

Попередній обмін відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Це був перший у 2026 році обмін полоненими.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, на 2 березня з російського полону до України вдалося повернути 6422 українців, 409 з них – цивільні особи.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених.