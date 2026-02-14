Зеленський назвав кількість українських полонених, яких утримує Росія

Переговори в Женеві будуть стосуватися, зокрема, обмінів полоненими, розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Мюнхені 14 лютого.

«Здається, у них близько 7 тисяч, можливо, трохи менше, українських полонених. У нас понад вже 4 тисячі полонених, і це хороша новина, бо було 1500», – сказав президент.





Голова держави наголосив, що Україна готова до обмінів у будь-якому форматі:

«Якщо вони скажуть «всіх на всіх» – чудово, якщо скажуть «тисяча на тисячу» – не чудово, але дуже добре. Але навіть якщо скажуть «100 на 100», ми на це підемо, тому що для нас будь-який такий крок позитивний. Такий мандат у нашої групи є».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров додав, що Зеленський також дав вказівки для обговорення територіальних питань під час зустрічі в Швейцарії.

За його словами, оптимальним варіантом для України було б повернення до кордонів 1991 року.

Читайте також: 15 звільнених з полону українців були засуджені у Росії до довічного ув’язнення – Координаційний штаб

«Друга опція – потенційно, США та інші європейські союзники пропонували вільну економічну зону. Ми це обдумуємо, деталі повідомимо згодом», – додав він.

5 лютого Україна в рамках 71-го обміну полоненими з Росією повернула з неволі 157 військових і цивільних громадян. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. За даними координаційного штабу, з російської неволі визволено 150 військових і сімох цивільних українців.