Емоції та обійми під час першого у 2026 році обміну полоненими (фотогалерея)

5 лютого в рамках 71-го обміну полоненими в Україну повернули 157 українців. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із військовими вдалося повернути цивільних. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. Як розповіли в Координаційному штабі, наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців, зазначили там.

Як зустрічали звільнених з російського полону українських захисників – дивіться у фотогалереї.

Батько вперше розмовляє з сином, який повернувся з російського полону. «Три роки і майже три місяці без одного дня. Але трьох місяців вже не буде», – каже Іван про сина
Іван обіймає свого сина, який повернувся з російського полону
Люди зустрічають звільнених з російського полону українських захисників
Ольга Куртмаллаєва, дружина морпіха, кримського татарина Руслана Куртмаллаєва, вперше розмовляє з чоловіком, який провів у російському полоні понад три з половиною роки
Перші обійми Ольги та Руслана Куртмаллаєвих.Руслан Куртмаллаєв служив в українській армії з 2014 року. Старший сержант та командир взводу 501-го окремого батальйону морської піхоти у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ потрапив у полон 4 квітня 2022 року у Маріуполі
Руслан Куртмаллаєв служив в українській армії з 2014 року. Старший сержант та командир взводу 501-го окремого батальйону морської піхоти у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ потрапив у полон 4 квітня 2022 року у Маріуполі
Звільнені з російського полону українські захисники
Рідні українських захисників, які перебувають у російському полоні, показують фото своїх близьких, маючи надію отримати про них звістку
Це – перший у 2026 році обмін полоненими.Більшість звільнених сьогодні військових потрапила в полон під час оборони Маріуполя, повідомив Координаційний штаб
Більшість звільнених сьогодні військових потрапила в полон під час оборони Маріуполя, повідомив Координаційний штаб
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

