5 лютого в рамках 71-го обміну полоненими в Україну повернули 157 українців. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із військовими вдалося повернути цивільних. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. Як розповіли в Координаційному штабі, наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців, зазначили там.

Як зустрічали звільнених з російського полону українських захисників – дивіться у фотогалереї.