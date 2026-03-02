Лубінець: з російського полону вдалося повернути 6422 українців, 409 з них – цивільні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з російського полону до України вдалося повернути 6422 українців, 409 з них – цивільні особи.

«Ми підбили підсумки минулого року та обговорили механізми повернення депортованих і примусово переміщених дітей, незаконно утримуваних цивільних та військовополонених. Станом на сьогодні вже вдалося повернути 6 422 наших громадян, серед них – 409 цивільних. Окремо вдалося повернути 2 016 дітей, з яких 419 – за сприяння Офісу омбудсмана», – написав він у телеграмі.

Україна в рамках першого у 2026 році обміну полоненими повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Цей обмін відбувся 5 лютого.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч, можливо, трохи менше, українських полонених.