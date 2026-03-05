Трамп хоче особисто брати участь у виборі нового лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю виданню Axios, що він має особисто брати участь у виборі наступного лідера Ірану.

Трамп визнав, що найімовірнішим наступником убитого аятоли Алі Хаменеї є його син Моджтаба Хаменеї. При цьому американський президент дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.

«Син Хаменеї для мене неприйнятний. Нам потрібен той, хто принесе гармонію та мир до Ірану», – заявив Трамп.

Американський президент додав, що не хоче призначення лідера, який продовжить політику Алі Хаменеї. «Я повинен брати участь у призначенні, як і у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі», – сказав Трамп.

Axios зазначає, що міністр оборони США Піт Геґсет та інші офіційні особи заперечують, що метою операції проти Ірану є «зміна режиму» – натомість вони говорять про завдання послабити ракетний потенціал Ірану, його ядерну програму та військово-морські сили.

Напередодні газета The New York Times повідомила, що за підсумками засідання Ради експертів головним претендентом на посаду верховного лідера Ірану став Моджтаба Хаменеї. Духовенство розглядало можливість оголосити про його призначення вранці 4 березня, але деякі члени ради висловили побоювання, що це може зробити його мішенню для США та Ізраїлю.

56-річний Моджтаба Хаменеї – впливова постать, яка діяла в тіні свого батька, вбитого 28 лютого внаслідок американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Виконувачем обов’язків верховного лідера Ірану після смерті Хаменеї був призначений богослов Аліреза Арафі, він також є можливим кандидатом на посаду верховного лідера Ірану разом із онуком засновника ісламської республіки Хомейні Хасаном Хомейні.