Пакистан і Афганістан обмінялися ударами після загострення на кордоні

На кордоні Афганістану та Пакистану упродовж останньої доби відбулася нова ескалація бойових дій.

Уряд талібів у Кабулі оголосив про початок великої військової операції у прикордонних районах у відповідь на авіаудари Пакистану. Ісламабад повідомив про запуск операції проти сил владного в Афганістані руху «Талібан».

Пакистан завдав авіаударів по кількох містах Афганістану, включно зі столицею Кабулом, повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на джерело. Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що в результаті операції загинули щонайменше 133 бійці «Талібану», понад 200 поранені, а десятки військових об’єктів були знищені або захоплені. Афганська сторона стверджує, що її підрозділи завдали ударів та вбили понад 50 пакистанських військовослужбовців, частина з яких була взята в полон. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Відносини між Кабулом та Ісламабадом різко погіршилися упродовж останніх місяців. Пакистан звинувачує афганську владу в тому, що вона не перешкоджає діяльності пакистанських радикальних угруповань, насамперед «Техрік-е-Талібан Пакистан», які, за твердженням Ісламабада, використовують афганську територію для нападів на пакистанські сили. У Кабулі ці звинувачення відкидають.

З 2021 року бойовики «Талібану» та пакистанські солдати періодично вступають у сутички вздовж 2600-кілометрового кордону між країнами.